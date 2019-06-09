يوفنتوس يلجأ إلى حيلة جديدة لخطف سافيتش

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، إن نادي يوفنتوس وضع خطة جديدة من أجل التعاقد مع نجم فريق لاتسيو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، أن سافيتش، لاعب وسط لاتسيو، يعد هدفًا أساسيًا ليوفنتوس، الذي اقترب من التعاقد مع ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، لخلافة ماسيميليانو أليجري.

وأضافت أنه بالرغم من أن اللاعب لديه اتفاق بالفعل مع يوفنتوس، إلا أنه سيكون من الصعب إحضاره إلى تورينو، نظرًا لأن كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، لا يرغب في بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن يوفنتوس جاهز لدفع 60 مليون يورو، بجانب إدراج أحد اللاعبين في الصفقة، موضحة أن البيانكونيري إما أن يضحي بليوناردو سبينازولا أو كريستيان روميرو، الذي سيعود في الصيف الجاري من جنوى.

وختمت بأن لاعب الوسط الصربي يحظى باهتمام كبير بعد أدائه مع لاتسيو، فبجانب يوفنتوس، هناك أيضًا باريس سان جيرمان الفرنسي.