تحديد المركز الثالث.. التشكيل إنجلترا وسويسرا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة وجاء كالآتي: بيكفورد، روز، داير، ماجواير، جوميز، ديلف، ألكسندر أرنولد، لينجارد، ديلي آلي، رحيم سترلينج، هاري كين.
بينما أعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب سويسرا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة وجاء كالآتي: سومر، مبابو، إلفيدي، أكانجي، فريلير، سيفيروفيتش، تشاكا، رودريجيز، فيرنانديز، شار، شاكيري.
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