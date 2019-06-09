تحديد المركز الثالث.. التشكيل إنجلترا وسويسرا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة وجاء كالآتي: بيكفورد، روز، داير، ماجواير، جوميز، ديلف، ألكسندر أرنولد، لينجارد، ديلي آلي، رحيم سترلينج، هاري كين.

بينما أعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب سويسرا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة وجاء كالآتي: سومر، مبابو، إلفيدي، أكانجي، فريلير، سيفيروفيتش، تشاكا، رودريجيز، فيرنانديز، شار، شاكيري.