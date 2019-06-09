شكرا لقرائتكم ضياء عبد الصمد يقرر دعم الداخلية من الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية، على حضور تدريبات الناشئين التي تقام على استاد كلية الشرطة، وذلك من أجل انتقاء بعض اللاعبين لضمهم إلى الفريق الأول .

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يشار إلى أن الداخلية يستعد لمواجهة فريق الدفاع الجوي الأربعاء المقبل في مباراة ودية في إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بعد الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وكان ضياء عبد الصمد ، قد تولى مسئولية الداخلية بعد الهبوط رسمياً إلى دوري القسم الثاني خلفاً لعلاء عبد العال، حيث توقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الـ 17 والأخير بجدول ترتيب المسابقة.