شكرا لقرائتكم هذا الرقم حققه إنبي من قطاع الناشئيين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد نادي إنبي من الاستثمار ما يقرب من 213 مليون جنيه بحسب ما قال إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين ، حيث قام بتسويق مواهب القطاع سواء المنتقلين للقطبين الأهلى أو الزمالك أو غيرهم فى آخر 4 سنوات.

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وتابع إمام محمدين فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، إن نادى إنبى يعتمد فى المقام الأول على عملية تصعيد الناشئين واستغلال المواهب على المستوى الفنى والتى يقدمها القطاع للفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى ثم يقوم بعد ذلك بتسويق تلك المواهب وذلك من أجل الاستثمار وإيجاد موارد للصرف على قطاع الكرة بالنادى.

شدد محمدين إنه يقوم كل موسم باختبارات الناشئين من سن 7 إلى 8 سنوات وصولاً إلى سن 15 عام من أجل انتقاء أفضل العناصر من المتقدمين لضمهم لمنظومة الناشئين بالنادى البترولى.