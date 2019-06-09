شكرا لقرائتكم دجلة : لم نتلق أى عروض من الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بنادى دجلة، أنه لم يصل لمجلس الإدارة أى عرض رسمى من الأهلى أو الزمالك، لضم لاعبين من الفريق الدجلاوى، وعلى رأسهم محمد هلال ومحمد عبد العاطى، الذين قدموا مستوى مبهرا خلال الموسم الجارى، وارتبطت أسمائهم بقطبى الكرة المصرية، لافتًا إلى إنه سيتم دراسة أى عرض يصل إلى مجلس الإدارة، للوقوف على أفضلها.

دخل محمد هلال لاعب وادى دجلة، دائرة الترشيحات للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما تألق هذا الموسم مع الفريق الدجلاوى.

كما من المحتمل أن يعقد مسئولو الأهلى ووادى دجلة صفقة تبادلية محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تقضى برحيل محمد عبد العاطى مدافع وسط دجلة للقلعة الحمراء مقابل أحمد علاء وهشام محمد للنادى الدجلاوى.