شكرا لقرائتكم الزمالك يستدعى لاعبيه تحسبا لاستئناف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال اللاعبين بالعودة إلى التدريبات، االأحد المقبل.

كان الجهاز الفنى للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية بعد الانتهاء من مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ويجرى حاليا مفاوضات من اتحاد الكرة مع إدارة الزمالك لاستكمال مسابقة الدورى العام بدون الدوليين، على أن ينتهى الدورى قبل أمّم افريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم المسألة بشكل نهائى خاصة إن موعد عودة تدريبات الزمالك لا يتناسب مع المقترح والمفاوضات حول استكمال بطولة الدورى.

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ويعترض الزمالك على هذه الفكرة، خصوصا أنه يعانى من نقص عددى شديد بسبب لاعبيه الدوليين، ويواجه أزمة كبرى تتمثل فى حراسة المرمى، حيث يتواجد جنش فى المنتخب الأول وعمر صلاح مع المنتخب الأولمبى وعماد السيد يعانى من الإصابة.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أنه فى حال موافقة الأبيض على اللعب بدون الدوليين سيتم السماح لجنش بالخروج من معسكر المنتخب والمشاركة مع الزمالك فى مباريات الجونة والإسماعيلى والأهلي، كما سيتم استدعاء عمر صلاح من أوزباكستان حيث يتواجد مع المنتخب الأولمبى.