سلة سموحة تستغنى عن هذا اللاعب...

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جدة - عمرو شويل استغنى الجهاز الفنى لفريق السلة بنادى سموحة بقيادة أيمن مطراوى، عن حمد فتحى لاعب فريق السلة بالنادى بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاة الموسم المنقضى. وكان نادى سموحة قد حقق المركز الثالث و برونزية البطولة الأفريقية التى أقيمت بانجولا مؤخرا بالفوز على القيروان التونسى. يذكر أن أيمن مطراوى تولى مهمة الرجل الأول فى الجهاز الفنى بعد رحيل أشرف توفيق إلى تدريب النادى الأهلى.

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