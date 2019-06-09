شكرا لقرائتكم عواد: لم أفكر فى الاعتزال الدولى.. واختيارات المنتخب تفتقد للعدالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى المعار إلى صفوف الوحدة السعودى فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، إنه تعرض للظلم منذ استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى التى خاضت منافسات كأس العالم، الذى أقيم فى روسيا العام الماضي.

وقال عواد، إن اختيارات المنتخب الوطنى تفتقد للعدالة، مؤكداً أنه مع ذلك لم يفكر فى الاعتزال الدولى إطلاقاً كما ردد البعض مؤخراً.

وأضاف حارس الإسماعيلى: تمثيل المنتخب شرف لأى لاعب حتى لو "هلم الكور خلف المرمى".

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وعن تجربته مع الوحدة السعودى، أكد عواد أنه راض تماماً عن تلك التجربة بعد أن حقق هدفه مع الفريق بالبقاء فى الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه لم يتلق عروضاً رسمية حتى الآن للانضمام إلى نادٍ جديد، وأنه ينتظر ما ستسفر عنه الفترة المقبلة.

واختتم حارس الدراويش بأن نادى الوحدة عانى من آفة النادى الاسماعيلى بسبب تغيير المدربين وعدم وجود استقرار فنى للفريق الذى كان قريباً من المربع الذهبى، إلا أن حالة عدم الاستقرار الفنى حالت دون ذلك.