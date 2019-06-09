شكرا لقرائتكم الاتحاد يفسخ عقد هذا اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فسخ التعاقد مع اللاعب الايفوارى ديديه كوريه بالتراضى بعد انتهاء مدة اعارته مع زعيم الثغر عقب انتهاء مباريات بطولة الدورى للفريق الأخضر.

وكان الاتحاد السكندرى قد حصل على خدمات اللاعب الايفوارى على سبيل الإعارة من صفوف فريق النجوم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الاتحاد السكندرى قد ضمن البقاء فى بطولة الدورى الممتاز بعد الفوز على سموحة فى الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش فى الجولة قبل الأخيرة مما دفع حلمى طولان عن الرحيل من زعيم الثغر والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق فنياً فى مباراة سموحة.