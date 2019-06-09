شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقرر الاستغناء عن الغانى ريتشارد بافور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الإسماعيلى، الاستغناء عن الغانى ريتشارد بافور مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والاستفادة من عائد بيعه فى استقدام مدافع جديد يخلفه فى دفاع الفريق Advertisements وتأتى رغبة إدارة الإسماعيلى فى رحيل بافور بسبب تراجع مستواه مقارنة بالموسم الماضي الذي ادي فيه مباريات متميزة دفاعا وهجوما دفعت الدراويش لاحتلال المركز الثاني بالدوري ولكنه تعرض لاصابات كثيرة وتراجع في المستوي دفع المدربين لوضعه علي دكة البدلاء اغلب فترات الموسم الحالي وطالب مسئولو الإسماعيلى، وكلاء اللاعبين تسويق بافور خارج مصر أو الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه من أجل تحقيق عائد مالى من بيع المدافع الغانى.

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