شكرا لقرائتكم العين السخنة تستضيف معسكر دجلة المغلق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، إقامة معسكر إعداد للفريق خارج القاهرة، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، وذلك بعدما انتهى الموسم الحالى للفريق الدجلاوى.

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ويعد منتجع العين السخنة، التابع لنادى وادى دجلة، الأقرب لاستضافة معسكر الفريق الكروى الأول، على أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية، لاسيما وأن تاكيس جونيس أقام معسكر الإعداد للموسم الحالى فى السخنة، وأشاد به.

وحصل فريق وادى دجلة، على فترة راحة سلبية لمدة أسبوعين، على أن يخوض اللاعبين برنامج إعداد خاص فى المنزل لمدة أسبوع قبل أن يعودوا إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.