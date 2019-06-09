شكرا لقرائتكم الطلائع يحسم مصير البلجيكى لوك إيميل خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو نادى طلائع الجيش ملف البلجيكى لوك إيميل المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة سواء بالاستمرار أو الرحيل.

كان طلائع الجيش تعاقد مع البلجيكى لوك إيميل في 22 نوفمبر الماضى، لمدة موسمين ، ليقود الفريق خلفًا لحلمي طولان، الذى اعتذر وقتها عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وقاد لوك ايميل الطلائع فى 20 مباراة هذا الموسم، نجح في الفوز 6 مرات وتعادل في 6 بينما خسر 8 مباريات، وأنهى الفريق بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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