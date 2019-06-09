شكرا لقرائتكم شريف كمال يقوم بمهام رئيس اتحاد الهوكي بعد استقالة حمودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تقدم باستقالته أكد هانى حمودة رئيس اتحاد الهوكى السابق على تولى شريف كمال نائبه مهام أعمال الرئيس بعد تقدمه باستقالته مؤخرا وفقا للائحة.

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و أشار حمودة إلى أنه تقدم باستقالته منذ شهر رمضان الماضى و من بعدها أغلق هاتفه و توجه إلى الساحل الشمالى ، مشددا على أنه لا يوجد لديه أى نية للتراجع عن تلك الاستقالة التى تقدم بها.

وقال حمودة إلى أنه إكتفى بما قدمه للهوكى طوال السنوات الماضية متمنيا التوفيق للمجلس الحالى، مشيرا إلى إجراء إنتخابات فى أقرب جمعية عمومية قادمة.