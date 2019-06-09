شكرا لقرائتكم عواد يعلق على استبعاده من معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم استبعاده من معسكر المنتخب تمنى محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي المعار إلى صفوف الوحدة السعودي ، التوفيق لزملائه الحراس وجميع اللاعبين في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري. وقال عواد في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت:"بقول لأحمد ناجي لو أنا ظلمتك ربنا يسامحني و لو انت ظلمتني فأنا عملت عمره وسامحتك". Advertisements أضاف حارس الاسماعيلي أنه يفكر في زيارة معسكر الفراعنة لدعم زملائه خلال الفترة المقبلة قبل خوض مباريات الكان . كان محمد عواد قد أكد أنه حصل على وعد سابق من أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني بالإنضمام إلى معسكر الفراعنة قبل كأس الأمم الأفريقية، إلا أن الجهاز الفني استقر على استبعاد حارس الاسماعيلي من قائمة المنتخب.

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