على أبو جريشة: مدارس المقاولون والإسماعيلي وإنبي هم الأبرز في الناشئين...

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جدة - عمرو شويل أثنى على أبو جريشة نجم الدراويش السابق على مدارس الكرة والناشئيين بأندية المقاولون و إنبى و الإسماعيلى أصحاب النصيب الأكبر فى تصعيد الناشئين و إكتشاف المواهب فى الإختبارات . Advertisements وقال أبو جريشة فى تصريح لقناة "تايم سبورت " أن هؤلاء الأندية ساهمت بقوة فى ظهور نجوم فى المنتخبات . وشدد أبو جريشة على ضرورة تشكيل لجان مشرفة فى المحافظات المختلفة من أجل إكتشاف أكبر عدد من الناشئين .

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