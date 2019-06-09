شكرا لقرائتكم جنش يعلق على معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد حارس مرمى نادى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش حاليا فى معسكر منتخب مصر فى الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التى تستضفيها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو القادم ، و قام جنش بنشر تعليق عبر صفحته الشخصية على إنستجرام خلال تواجده فى المعسكر:"تأكد أن ما أراده الله لن يوقفه بشر".

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كان جنش قد خضع إلى برنامج تأهيلى فى المران الأول للمنتخب بسبب الكدمة التى تعرض لها فى وجه القدم.