شكرا لقرائتكم محمد الننى يشارك فى تدريبات المنتخب استعددادا لتنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، لمران الفراعنة الصباحى، استعدادا لمواجهة تنزانيا ودياً، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. وشارك الننى لاعب أرسنال فى التدريبات البدنية تحت إشراف هانى رمزى مدرب المنتخب فى "الجيم" المخصص بفندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية. ويواجه المنتخب المصرى منتخبى تنزانيا وغينيا ودياً يومى 13 و16 يونيو الجارى فى ملعب برج العرب بالإسكندرية. Advertisements يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كاس الامم الأفريقية 2019، حيث وقع الفراعنة فى مجموعة تضم زيمبابوى واوغندا والكونغو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الننى يشارك فى تدريبات المنتخب استعددادا لتنزانيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.