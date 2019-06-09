شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يصل الجبلاية قبل اجتماع مجلس اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل إلى مقر اتحاد الكرة ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور ، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة عدداً من الملفات المهمة خلال اجتماع اليوم، وعلى رأسها الرد على خطاب النادى الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية.
يذكر أنه تقرر تأجيل انطلاق اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة 60 دقيقة ليقام فى الرابعة عصراً بدلاً من الثالثة لارتباط بعض الأعضاء بأعمال خاصة وسيتطرق الاجتماع إلى مسألة استكمال الدورى بدون الدوليين قبل أمم إفريقيا.
كما يتطرق مجلس الجبلاية فى اجتماعه إلى مواعيد القيد فى الموسم المقبل والأزمة التى تواجه المجلس بأن الموسم الحالى سينتهى بعد بطولة امم افريقيا 2019 يوم 21 يوليو المقبل ، و تحديد "البدل" المخصص للجان الانضباط والاستئناف والقيم.
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