شكرا لقرائتكم تأجيل انطلاق اجتماع مجلس الجبلاية 60 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس اتحاد الكرة تأجيل انطلاق اجتماع مجلس الجبلاية 60 دقيقة ليقام فى الرابعة عصراً بدلاً من الثالثة لإرتباط بعض الأعضاء بأعمال خاصة.

وتقرر إقامة مؤتمر صحفي فى السادسة و النصف مساء اليوم عقب إنتهاء الإجتماع.

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يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة عدداً من الملفات المهمة خلال اجتماع اليوم، ، وعلى رأسها الرد على خطاب النادى الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية.

كما يتطرق مجلس الجبلاية إلى مواعيد القيد فى الموسم المقبل والأزمة التى تواجه المجلس بأن الموسم الحالى سينتهى بعد بطولة امم افريقيا 2019 يوم 21 يوليو المقبل ، و تحديد "البدل" المخصص للجان الانضباط والاستئناف والقيم.