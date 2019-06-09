شكرا لقرائتكم جماهير تذكرتي تواصل التوافد على منافذ البيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال الإقبال الجماهيري على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة اليوم، الأحد، لاستلام الـ FAN ID وشراء تذاكر مباراة مصر والكونغو والتى أوشكت على النفاد، وأكد مسئولو المنفذ أنه لم يتبقى سوى بعض تذاكر الدرجة الثالثة شمال.

ويستقبل منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة، الجماهير، بداية من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء على مدار اليوم لخدمة كافة الجماهير سواء المتواجدين من أجل تسلم بطاقة الهوية الخاصة بهم "FAN ID" أو الحصول على التذاكر.

Advertisements

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تنطلق فى 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، وتضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.