شكرا لقرائتكم شلتوت: مطالب الأهلى مشروعة ومجلس الخطيب يدافع عن حقوق القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت رئيس التحرير التفيذي لليوم السابع، أنه لايوجد تعارض بين البيان الذي صدر أمس عن مجلس إدارة الأهلى وبين التكاتف مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بياناً أمس السبت يعلن فيه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بشأن خوض مؤجلات الدوري بعد كأس الأمم الأفريقية وغياب تكافؤ الفرص والعدالة في الجدول.

Advertisements

وقال شلتوت في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، إن قرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء عنوانها البحث عن حقوق الأهلي ، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر بياناً قوياً من اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة للرد على المطالب المشروعة للقلعة الحمراء و وضع سيناريو حقيقي وضوابط للمواسم المقبلة .

أضاف رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع أنه من الممكن أن تلجأ الجبلاية إلى حل مؤقت مثل إخراج جنش حارس الزمالك من معسكر المنتخب لينضم إلى فريقه الأبيض لخوض مباراة الجونة قبل كأس الأمم الأفريقية على أن يتبقى للزمالك مباراة واحدة مؤجلة بخلاف مباراة الأهلي بعد الكان .