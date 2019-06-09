شكرا لقرائتكم الهولندي موريس شتاين يتولى تدريب الوحدة الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة الإماراتي يوم الأحد تعيين المدرب الهولندي، موريس شتاين، في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم رياضي واحد قابل للتجديد.

وذكر نادي الوحدة في بيان رسمي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدرب الهولندي موريس شتاين (46 عاماً) ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً لمواطنه تين كات، ولمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وأضاف: ويبدأ شتاين مهمة تدريب الفريق مع انطلاق التجمع الداخلي في نهاية يونيو الحالي استعداداً للموسم الرياضي القادم والذي ينطلق في أغسطس بمواجهات الدور الثمن النهائي (دور الستة عشر) في دوري أبطال آسيا... ويتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق والنجاح للمدرب شتاين في مهمته القادمة.

ويلتقي الوحدة الإماراتي فريق النصر السعودي في مباراته بدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس المقبل.

وكان الوحدة قد أنهى الموسم المنقضي من دوري الخليج العربي الإماراتي، في المركز الرابع.