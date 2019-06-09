شكرا لقرائتكم نيمار يغيب 4 أسابيع بسبب إصابة الكاحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، أن لاعبه البرازيلي نيمار سيغيب أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده استعدادا لكأس كوبا أميركا.

وأصيب نيمار (27 عاما) خلال الفوز 2-صفر على قطر وديا يوم الأربعاء الماضي، وتأكد غيابه عن كوبا أميركا التي تنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو الجاريوقال باريس سان جيرمان في بيان: جاء تشخيص الطبيبين في النادي أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن ولن يحتاج إلى جراحة، ومن المتوقع أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع.

وتعرض نيمار لاتهام باغتصاب امرأة في فندق في باريس الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته الشرطة، لكنه نفى ارتكاب أي خطأ خلال خضوعه للتحقيق من شرطة ساو باولو.