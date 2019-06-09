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ننشر أسعار أجهزة استقبال بث تايم سبورت الناقل لمباريات أمم أفريقيا

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عمرو الحلوانى

لا صوت يعلو حاليا في الشارع الكروى المصرى فوق ترقب انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وتبذل الهيئة الوطنية جهودا كبيرة فى الوقت الحالى من أجل تسهيل مشاهدة جميع مباريات البطولة على المواطن المصرى.

وعلم صدى البلد أنه سيتم طرح جهاز عبارة عن إريال حديث خلال الساعات القليلة المقبلة ويتراوح سعره ما بين 350 وحتى 600 جنيه.

وسيصل سعر الجهاز إلى 350 جنيها فى حالة أن الشبكة ستكون جيدة فى المنزل، أما فى حال أن الشبكة سيئة فسيكون سعر الجهاز الخاص بإذاعة المباريات ثمنه 600...

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