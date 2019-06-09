موعد مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري أمم أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل.. ورونالدو يتحدى فان دايك

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العالمية على موعد، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم، مع مباراة نارية بين البرتغال وهولندا، في نهائي بطولة دوري أمم أوروبا، على استاد «الدراجاو» بمدينة بورتو البرتغالية.

وتأهل المنتخب البرتغالي إلى المباراة النهائية، بعدما أطاح بسويسرا بثلاثية مقابل هدف، في نصف النهائي، فيما تأهلت هولندا على حساب إنجلترا بنتيجة 3-1.

المباراة بمثابة تحدي خاص بين النجمين كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال، والمدافع القوي فان دايك، قائد الطواحين الهولندية، حيث يرغب كلا منهما في الفوز ببطولة جديدة تعزز فرصهما في سباق الكرة الذهبية.

التشكيل المتوقع للبرتغال:

حراسة المرمى: روى باتريسيو

الدفاع: رافاييل جيريرو - روبن دياس - جوزيه فونتي - نيلسون سيميدو

الوسط: ويليام كارفاليو - روبن نيفيس - برونو ميجيل فيرنانديز - برناردو سيلفا - جواو فيليكس

Advertisements

الهجوم: كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لهولندا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

الدفاع: دالي بليند - فيرجيل فان ديك - ماتياس دي ليخت - دينزل دومفريس

الوسط: مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم - فرينكي دي يونج - ريان بابل

الهجوم: ممفيس ديباي - ستيفن بيرجوين

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق: عصام الشوالي