الوحدة الاماراتي يتعاقد مع المدرب الهولندي شتاين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أعلن الوحدة ثالث الدوري الاماراتي لكرة القدم الأحد تعاقده مع المدرب الهولندي موريس شتاين بديلا لمواطنه هينك تين كات الذي كان فضل عدم تجديد عقده لظروف خاصة.

وقال الوحدة في بيان عبر "تويتر"، أنه تعاقد مع شتاين (46 عاما) مدرب في في في فينلو الهولندي "لمدة عام واحد قابل للتجديد "، مؤكدا انه سيبدأ "مهمة تدريب الفريق مع انطلاق التجمع الداخلي في نهايةِ يونيو(حزيران) الحالي".

Advertisements

وستكون المهمة الرسمية الأولى لشتاين قيادة الوحدة في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا حيث يواجه النصر السعودي في الخامس من آب/أغسطس ذهابا في الرياض، وفي 12 منه في أبوظبي.

كما سيكون المدرب الهولندي مطالبا باعادة الوحدة الى البطولات المحلية، بعدما خرج من منافسات الموسم الماضي خالي الوفاض، واكتفى بالكأس السوبر التي تجمع عادة بطلي الدوري والكأس وذلك بفوزه على العين بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي 3-3).

وكان الوحدة قد أعلن في أواخر أيار/مايو أن تين كات أبدى رغبته "في عدم الاستمرار مع الفريق لأسبابٍ شخصية"، بعدما تولى منصبه في أواخر العام 2018 قادما من الجزيرة الإماراتي.