ملادينوفيتش تحرز لقب الزوجي قبيل نهائي نادال-تييم

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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توجت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بلقب رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، في فئة زوجي السيدات برفقة المجرية تيميا بابوش، قبيل خوض صديقها الحميم النمسوي دومينيك تييم نهائي الرجال ضد الإسباني رافايل نادال الأحد.

وتفوقت بابوش وملادينوفيتش التي ستصبح الإثنين المصنفة الأولى عالميا في الزوجي، على الصينيتين دوان ينغيينغ وجانغ سايساي 6-2 و6-3.

وهي المرة الثالثة تتوج ملادينوفيتش بلقب بطولة غراند سلام بعد رولان غاروس 2016 مع مواطنتها كارولين غارسيا، وبطولة أستراليا المفتوحة 2018 مع بابوش.

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وخسرت ملادينوفيتش وبابوش ثلاث مباريات نهائية في البطولات الكبرى قبل موعد اليوم، وذلك في ويمبلدون الإنكليزية 2014، وفلاشينغ ميدوز الأميركية 2018، وبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وأتى تتويج ملادينوفيتش وبابوش على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي في رولان غاروس، قبيل وقت قصير من خوض صديقها الحميم النمسوي تييم الرابع، المباراة النهائية لفردي الرجال ضد الإسباني نادال الثاني، حامل اللقب الباحث عن تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب البطولة المقامة على ملاعب ترابية (11 لقبا حاليا).

وتفوق تييم الباحث عن لقبه الأول في بطولات الغراند سلام، في الدور نصف النهائي على المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بينما أقصى نادال الثالث السويسري روجيه فيدرر.

وسيشكل نهائي رولان غاروس 2019 إعادة لنهائي العام الماضي الذي تفوق فيه نادال على حساب تييم 6-4، 6-3، و6-2. ومن أصل 12 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن، كانت الغلبة لنادال ثماني مرات، علما بأن الانتصارات الأربعة التي حققها تييم جاءت على ملاعب ترابية، وآخرها في نصف نهائي دورة برشلونة الإسبانية في نيسان/أبريل الماضي.