اونلاين | بث مباشر مباراة سويسرا وإنجلترا 2019 live بث مباشر كورة اكسترا| مشاهدة مباراة سويسرا وإنجلترا بث مباشر اليوم كورة اكسترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة سويسرا وإنجلترا 2019 live بث مباشر كورة اكسترا| مشاهدة مباراة سويسرا وإنجلترا بث مباشر اليوم كورة اكسترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب منتخب سويسرا وإنجلترا اليوم الأحد في الساعة 3 مساءً في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الحصول على المركزين الثالث والرابع من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتتكون بطولة دوري الأمم الأوروبية من 55 منتخب أوروبي، وقسمت على ثلاثة أدوار، وتم توزيع المنتخبات إلى 4 أقسام.

واشتمل القسم الأول على 12 منتخب من التصنيف الأول، وأطلق عليه الدوري "أ"، وهو عباراة عن 4 مجموعات كل مجموعة 3 فرق فقط.

Advertisements

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب سويسرا، ومنتخب انجلترا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

مباراة سويسرا وإنجلترا 2019 بث مباشر كورة اكسترا| مشاهدة مباراة سويسرا وإنجلترا بث مباشر اليوم كورة اكسترا

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب انجلترا، ضد منتخب سويسرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية