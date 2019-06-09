رياضة | كاريلو يهدد بقاء نجم النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاريلو يهدد بقاء نجم النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي في التوقيع مع البيروفي كاريلو والذي مثّل الهلال الموسم الماضي معاراً من بنفيكا البرتغالي.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن فيتوريا كان قد أشرف على كاريلو في بنفيكا؛ ما يجعله متمسكاً برغبته بضمه.

وأوضحت الصحيفة أنه حال نجاح النصر في التعاقد مع كاريلو فسيكون ذلك على حساب نجم الفريق المغربي نور الدين أمرابط، إذ إنهما يلعبان في المركز ذاته.

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والجدير بالذكر أن كاريلو قد لعب مع الهلال 22 مباراة بمسابقة الدوري السعودي إذ سجل 3 أهداف وصنع لزملائه 6 تمريرات حاسمة، وكان من أبرز العناصر بجوار الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ودخل نادي النصر هذا الصيف على خط المفاوضات مع الهلال على شراء عقد كاريلو من ناديه بنفيكا البرتغالي ووصل آخر عرض قدمه إلى اللاعب 15 مليون يورو.

كما يدرس فيتوريا إبعاد الحارس الأسترالي براد جونز من قائمة الأجانب والتعاقد مع حارس أفريقي لذلك سيتابع عن قُرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.