رياضة | اتحاد الكرة يتحدى ويرد على الأهلي في مؤتمر صحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يتحدى ويرد على الأهلي في مؤتمر صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الانحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، تأحيل اجتماع الجبلاية لمدة 60 دقيقة ليقام في الرابعة عصرًا بدلا من الثالثة.

ويأتي تأجيل الاجتماع لارتباط بعض الأعضاء بأعمال خاصة، على أن يتم عقد مؤتمر صحفى فى السادسة والنصف مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع.

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ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة عدداً من الملفات المهمة خلال اجتماع اليوم، وعلى رأسها الرد على خطاب النادى الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية.