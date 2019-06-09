رياضة | محمد النني ينضم لمعسكر المنتخب رغم استبعاده من مباراة تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد النني ينضم لمعسكر المنتخب رغم استبعاده من مباراة تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر المقام في الإسكندرية استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وبانضمام لاعب أرسنال وصل عدد اللاعبين بمعسكر المنتخب إلى 24 لاعبًا استعدادا لأمم إفريقيا، على الرغم من استبعاده من قائمة المنتخب استعدادا لمواجهة تنزانيا وديا.

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وكان النني قد حصل على إذن من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بالانضمام للمعسكر في وقت لاحق.

ويخوض المنتخب خلال المعسكر مباراتين وديتين مع منتخبي تنزانيا وغينيا في آخر استعداداته لانطلاق البطولة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.