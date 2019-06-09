رياضة | قائمة نيجيريا في أمم إفريقيا 2019.. غياب أجايي ونجم ليستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة نيجيريا في أمم إفريقيا 2019.. غياب أجايي ونجم ليستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيرنوت روهر المدير للفني لمنتخب نيجيريا قائمة فريقه للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. ولم تشهد القائمة تواجد جونيورأجايي لاعب الأهلي، وإيهناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي قائمة نيجيريا في أمم إفريقيا حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو – إكيتشوكو إزينوا – دانييل أكبيجي. Advertisements خط الدفاع: أولالوا أينا – عبد الله شيهو – تشيدوزي أوازييم – ويليام إكونج – ليون بالوجن – كينيث أوميرو – جاميلو كولينز. خط الوسط: جون أوبي ميكيل – ويلفريد نديدي – أوجينيكارو إيتوبو – جون أوجو. خط الهجوم: أحمد موسى – فيكتور أوسيمن – سيمون موسيس – أوديون إيجالو – هنري أونيكورو – أليكس أيوبي – صامويل كالو – بول أواتشو – صامويل شيكويزي

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