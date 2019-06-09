رياضة | الأهلي السعودي ينفي رحيل عمر السومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي ينفي رحيل عمر السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المهندس أحمد الصايغ رئيس إدارة النادي الأهلي السعودي ما يتداول مؤخرا حول اقتراب انتقال مهاجم الفريق السوري عمر السومة ، إلى أحد أندية العاصمة الثلاث الهلال والنصر والشباب.

وأوضح الصايغ أن هذه الأخبار محض شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عقد السومة ساري حتى2021 مع وجود شرط جزائي لحماية حقوق النادي.

Advertisements

وذكر الصايغ أن الأهلي يؤكد على عدم التفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية؛ استعدادا لدوري أبطال آسيا بالموسم المقبل بالإضافة إلى بقية البطولات المحلية.