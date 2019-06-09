رياضة | طنطا يطلب استعارة "ثلاثي" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يطلب استعارة "ثلاثي" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الأهلي خطابًا من إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فائز عريبي، للحصول على خدمات علي لطفي وأحمد حمودي وناصر ماهر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام على سبيل الإعارة.

ويسعى أبناء السيد البدوي بتدعيم صفوفه بنجوم من الصف الأول، بناء على أوامر أيمن المزين المدير الفني، لعدم الهبوط مجددا لمسابقة القسم الثاني.

يأتي طلب طنطا بالحصول على عقود الثلاثي لمدة عام، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي

وعاد طنطا مجددا لمنافسات الدوري المصري الممتاز، عقب احتلاله صدارة مجموعته بالقسم الثاني بعد منافسه شرشة مع دمنهور والمنصورة والرجاء لخطف بطاقة الصعود