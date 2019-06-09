رياضة | هاني أبوريدة يمنع الاقتراب من منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني أبوريدة يمنع الاقتراب من منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة تحذيرًا شديدًا اللهجة إلى أعضاء مجلس الجبلاية من التواجد داخل في مقر إقامة منتخب مصر خلال فترة إعداده للأمم الإفريقية 2019.

Advertisements

ويأتي تحذير أبوريدة بعد طلب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عدم تواجد أي شخص من أعضاء الجبلاية، داخل فندق الإقامة لعدم خروج اللاعبين من تركيزهم بالإضافة إلى عدم أهمية تواجدهما.

ويلتقي المنتخب الوطني تنزانيا وديًا مساء يوم 13 يونيو الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها القاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.