رياضة | عاجل.. الزمالك يتخلى عن شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتخلى عن شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مسئولو نادي الزمالك الصدمة لمحمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول والمنتهي إعارته من نادي أبولون اليوناني.

وعلى الرغم من إعلان رئيس نادي الزمالك عودة اللاعب بعد أزمته مع النادي اليوناني وقطع إعارته في الشتاء الماضي، إلا أن القرار جاء بإعارته في الموسم الجديد.

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ويرغب رئيس الزمالك في رحيل شيكابالا لتزاحم المركز باللاعبين من ناحية ولدخوله في صفقات تبادلية وتخفيض قيمة الصفقات في الميركاتو من ناحية أخرى.