رياضة | ‫دي خيا يرحل عن مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‫دي خيا يرحل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالعروض التي سيتلقاها من أجل رحيل حارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا خلال الميركاتو الصيفي، وذلك وفقا لما أكدته تقارير صحفية في إنجلترا.‬

‫ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية فإن اليونايتد على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة لحارس مرماه دي خيا.‬

‫وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيستمع للعروض بين ٦٠ إلى ٧٥ مليون جنيه استرليني، للموافقة على رحيله في ظل رغبة أكثر من نادي في ضمه وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي