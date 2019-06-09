رياضة | مفاجأة.. اتحاد الكرة يرمي أزمة الأهلي في ملعب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. اتحاد الكرة يرمي أزمة الأهلي في ملعب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مجلس إدارة اتحاد الكرة التفاوض مع نادي الزمالك لإقناعه بخوض مباريات الدوري المتبقية بدون اللاعبين الدوليين لإنهاء أزمة تهديد الأهلي بالانسحاب من المسابقة. وانضم عدد من لاعبي الزمالك لمنتخبات مصر وتونس والمغرب وهم محمود جنش ومحمود علاء ومحمود الونش وفرجاني ساسي وخالد بوطيب وطارق حامد وعمر صلاح وهو ما يهدد موافقته على استكمال الدوري قبل أمم إفريقيا. Advertisements ويتبقى للزمالك مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري.

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