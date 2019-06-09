رياضة | مانشستر يونايتد يعرض 130 ألف إسترليني لتجديد عقد "لينجارد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يعرض 130 ألف إسترليني لتجديد عقد "لينجارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرض إلى لاعبه جيسي لينجارد لتجديد تعاقده معه خلال الفترة المقبلة، حسبما أشارت إليه تقارير صحفية في إنجلترا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية فإن مانشستر يونايتد سيقدم عرض لتجديد عقد جيسي لينجارد.

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وأضاقت الصحيفة بأن ‏النادي سيعرض راتب أسبوعي بقيمة 130 ألف جنيه استرليني لإغراء اللاعب بالتوقيع والبقاء ضمن صفوف الفريق، حيث يرى المدرب أولي جونار سولشاير أن اللاعب حيوي وهام لمستقبل النادي.