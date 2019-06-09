رياضة | العين الإماراتي يرفض التخلي عن "عموري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي يرفض التخلي عن "عموري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي اليوم الأحد أن النادي لن يتخلى عن الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري لمجرد احترافه خارج أروقة ناديهم.

وقال حماد في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية": "بعيداً عن أمور التعاقدات وغيرها، نادي العين علاقته ممتدة مع جميع اللاعبين ولن يتخلى عن أي لاعب ويتركه لمجرد أنه احترف خارجه، وعمر يعد من أبناء النادي ووجوده في العين ليس أمراً مستبعدا".

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وأضاف: "نحن نحترم ارتباط عمر عبد الرحمن بعقد سار مع الهلال السعودي وحال التعاقد مع أي لاعب سواء كان عموري أو لابا كودجو، لاعب نهضة بركان المغربي، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي من خلال المركز الإعلامي سواء مؤتمر صحفي أو غيره حسب آلية المركز".

وتابع حماد: "الموسم الرياضي منتهي لدينا، ونحن نرتب أمورنا للفترة المقبلة، ولكن لم يحدث اتصال مع الهلال بخصوص عموري".