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زين الدين زيدان في ورطة بسبب قرار مهاجم الفريق

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع زين الدين زيدان في ورطة بسبب قرار مهاجم الفريق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد - الخليج 365:

قالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن مهاجم الإسباني جاريث بيل تحدث مع مجلس إدارة النادي وأعلن رغبته البقاء في الفريق، مؤكدة أن اللاعب لم يعد محط أنظار المدرب زين الدين زيدان.

وذكرت الصحبفة، أن المهاجم الويلزي لا يشكل جزءًا من خطط المدرب لموسم 2019-2020، مشيرة إلى أن بيل طلب عقد اجتماع مع الإدارة لإخباره نيته البقاء في صفوف الفريق.

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