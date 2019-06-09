اليابان تفوز على السلفادور استعدادًا لكوبا أمريكا

سجل كينسوكي ناجاي هدفين ليقود المنتخب الياباني لكرة القدم إلى فوز ثمين 2-0 على ضيفه السلفادوري اليوم الأحد في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين ضمن استعدادات المنتخب الياباني لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2019.

وسجل ناجاي هدفي الفريق في الدقيقتين 19 و42 ليحسم اللقاء في الشوط الأول.

ويخوض المنتخب الياباني فعاليات كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل بدعوة من اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) حيث يشارك مع المنتخب القطري كفريقين مدعوين إلى البطولة التي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة المقبل.

ويلعب المنتخب الياباني ضمن المجموعة الثالثة، رفقة أوروجواي، والإكوادور، وتشيلي.