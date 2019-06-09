كواليس التعاقد.. ماركا تكشف متى وكيف بدأ التفاوض مع هازارد؟

لم يأت توقيع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي السابق من فراغ، ولم تكن الأمور سهلة بل إن المفاوضات بدأت منذ عام 2017 -بحسب ما كشفت عنه صحيفة ماركا-.

صحيفة ماركا كشفت عن انفراد لها منذ عامين، أكدت خلاله أن ريال مدريد بدأ بالفعل بحثه التفاوض لضم هازارد، لافتة إلى أن التوقيع مع البلجيكي جاء بعد مجهود عمل طويل.

وأوضحت ماركا أن الخطة بدأت منذ حوالي ثلاث سنوات من المحادثات بشكل غير رسمية أوقانونية، كما قاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد محادثات بهدف التمكن من توقيع مع هازارد الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في ارتداء القميص الملكي.

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ولفتت ماركا إلى أن جوني كالافات المسؤول عن التعاقدات في ريال مدريد كان يقود بعض الزيارات المتخفية إلى لندن تهدف إلى التأكد من ولاء البلجيكي ولكن دون الانخراط في مفاوضات غير قانونية.

ومن المثير للاهتمام، أن تأثير زيدان كان أكثر حسمًا للصفقة، لم يكن زيدان بحاجة للتدخل كثيرًا في الأمر، لأنه كان يعرف حبه للاعب، كما كان البلجيكي شغوف بشخصية زيزو كلاعب إلى أن أصبح مدربًا لريال مدريد.

وأتمت ماركا مشيرة إلى أن روبرتو كارلوس ، أسطورة النادي الملكي الأسبق، قابل هازارد قبل بضع سنوات وقال له هازارد: "قل لرئيسك أنني سأوقع للريال".