تقارير: إدراة نيوكاسل الجديدة تستهدف مورينيو كمدير فني للفريق

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يرغب في تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد، كمدرب للفريق.

ولم يتول مورينيو مهمة تدريب أي فريق منذ إقالته في ديسمبر الماضي من القيادة الفنية لليونايتد بعد النتائج السلبية للفريق.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مورينيو مستعد لبدء الحديث مع الإدارة الجديدة للنادي لتولي تدريب الفريق الإنجليزي.

وكان خالد بن زايد آل نهيان المنتمي للأسرة الحاكمة في دولة الإمارات أجرى مفاوضات مع مايك أشلي مالك نيوكاسل من أجل الاستحواذ على النادي خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على دفع 350 مليون جنيه إسترليني.

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وقالت الصحيفة البريطانية، أن خالد بن زايد قرر عدم التجديد لرافائيل بينيتيز المدير الفني الحالي للفريق، والاستعانة بمورينيو لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد بينيتيز مع نيوكاسل خلال هذا الصيف، بعد أن نجح المدير الفني الإسباني في الابتعاد بالفريق عن الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو أخبر أصدقائه بأن تدريب فريق نيوكاسل يدخل ضم اهتماماته، وسيفكر في الوظيفة بشكل جاد.