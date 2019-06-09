يوفنتوس يستغل هيجواين لإتمام التعاقد مع ساري

أكد تقرير صحفي إيطالي اليوم الأحد، أن يوفنتوس سيستغل مهاجمه المعار إلى تشيلسي جونزالو هيجواين، من أجل التعاقد مع مارويسيو ساري، مدرب البلوز.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يعرض على إدارة تشيلسي خصم 9 ملايين يورو من قيمة إعارة هيجواين، من أجل السماح لساري بالرحيل مجانًا.

وتبلغ قيمة التعويض في العقد المبرم بين ساري وتشيلسي 5 ملايين إسترليني، للسماح له بالرحيل قبل نهاية الموسم المقبل.

يذكر أن ساري نجح في قيادة البلوز خلال الموسم المنتهي، لتحقيق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب التتويج بلقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على آرسنال في المباراة النهائية (4-1).

وكان يوفنتوس أعلن الانفصال عن مدربه ماسيمليانو أليجري بنهاية موسم 2018-2019، دون الكشف عن بديله.