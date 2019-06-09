كارلوس: هازارد لاعب حاسم.. وإذا احتاج نيمار للمساعدة فهو يعرف أين نحن

تحدث البرازيلي روبيرتو كارلوس لاعب ريال مدريد الأسبق عن صفقات ريال مدريد الجديدة، كما وجه نصحية إلى مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

وخلال تصريحات نقلتها ماركا الإسبانية قال كارلوس: "هازارد لاعب كبير، فهو لاعب كرة قدم حاسم".

وأضاف: "لوكا يوفيتش أيضًا لاعب رائع، ولديه موسم جيد للغاية ويأتي، أتمنى له الكثير من الحظ مع الفريق، يمكن لجميع اللاعبين الذين يأتون إلى مدريد اللعب معًا، ويمكن أن يكون أساسيًا في أي مباراة بجوار كريم بنزيما".

وبسؤاله عن فوز ريال مدريد ببطولة الدوري قال: "يجب أن نفكر في الدوري كما يقول "زيزو" أعتقد أنه سيكون من الأسهل الآن الفوز بالدوري، المشكلة هي أننا دخلنا في ديناميكية الفوز دائمًا بدوري الأبطال ونسينا الدوري قليلاً".

وعن النصيحة التي يوجهها إلى نيمار قال مواطنه: "وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة فأنت تعرف أين أنا، إنه بطل بالنسبة لنا في البرازيل ولم يعد لدينا، إنه مثل الظاهرة رونالدو وقت تواجدي في الملاعب، آمل أن تسير أموره على ما يرام.