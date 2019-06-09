روني: ضم رونالدو وميسي لن يحل مشاكل مانشستر يونايتد

يرى النجم الإنجليزي واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن ضم أسماء كبيرة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لن يحل مشاكل الفريق الأحمر.

وتحدث روني لإذاعة "بي بي سي" البريطانية ينصح فيه أوله جونار سولشاير المدير الفني للفريق: "أول شئ على سولشاير فعله هو بناء الفريق".

وأضاف: "لا أظن أن ضم لاعب أو اثنين بمبلغ 100 مليون استرليني، سوف يساعد اللاعبين في الفريق".

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وأوضح روني: "على الفريق إنفاق مبلغ 30 أو 40 مليون على لاعبين جدد، ويعتمد سولشاير على بناء الفريق على هؤلاء الـ5 أو 6 لاعبين".

وأكد النجم الإنجليزي أن ضم لاعبين كبار لن يحل مشاكل الفريق: "يمكنك ضم لاعبين أمثال رونالدو وميسي وبيل وراموس، ولكنهم سيكلفونك مبلغ 350 جنيه استرليني وستستفيد منهم لمدة سنتين فقط".

واختتم روني تصريحاته: "على النادي أن يبني الفريق باللاعبين الشباب ولكن يجب أن يكونوا جيدين كفايةً، وأظن أن جماهير النادي ستتفهم أن الفريق لا يمكنه المنافسة على لقب البريميرليج في الموسم المقبل".