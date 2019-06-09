شكرا لقرائتكم أغيري: المنتخب المصري قادر على استعادة لقبه القاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 13 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 00:45

قال المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم المكسيكي خافيير أغيري أن هناك طموحات كبيرة لظهور فريقه بالمستوى المطلوب في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر في 21 الجاري ، مؤكدا أن هدفه هو استعادة منتخب "الفراعنة" اللقب الغائب عنه منذ 2010.



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وأعرب عن سعادته لتأجيل ما تبقى من مباريات بالدوري المصري إلى ما بعد البطولة القارية لمنح اللاعبين فرصة للراحة والانسجام في المعسكر الإعدادي للبطولة .وأوضح في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد المصري أنه سيستغل مباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين في 13 و16 من الشهر الجاري لوضع اللمسات النهائية على التشكيل الأساسي، مشيدا بقدرات لاعبي الوسط عبد الله السعيد ووليد سليمان ، لافتا إلى أنهما استثناء في استراتيجية التي تعول على عدم استدعاء اللاعبين كبار السن نظرا لخبرتهما العريضة . ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع منتخبات"أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي" .

فيما أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري جاهزية الحارس محمود جنش لخوض مباراة تنزانيا الودية ، مؤكدا تعافي الحارس من الكدمة التي لحقت به في مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري المصري .

من جانب آخر ، كشف مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ عن رفض المدير الفني للفريق "الأحمر" الأوروغوياني مارتن لاسارتي رحيل الجناح الأيمن محمد هاني إلى نادي أيك اثينا اليوناني الذي عرض استعارته.

فيما رفض المدير الفني الموقت للزمالك خالد جلال التعليق على العروض التي تلقاها عددا من لاعبي فريقه ومنهم المغربي حميد أحداد الذي يتفاوض مع الرجاء المغربي للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية ، مؤكدا أن كافة التعاقدات والانتقالات معلقة إلى ما بعد انتهاء الفريق من مشاركته بالدوري المصري وحسم موقفه في المنافسة على اللقب.