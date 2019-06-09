شكرا لقرائتكم عماد فتحى خارج حسابات الزمالك الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبحث عماد فتحى صانع ألعاب فريق الزمالك المنتهى إعارته إلى نادى إنبى، وجهته لأحد أندية الدورى الممتاز بعدما خرج من حسابات الإدارة البيضاء فى الموسم المقبل نظرًا لازدحام مركز صناعة خط الوسط .
ومن المقرر أن يحسم عماد فتحى وجهته خلال الفترة الجارية حتى يتسنى له الانضمام إلى فريق جديد بشكل مبكر ويخوض معه فترة الإعداد للموسم الجديد.
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