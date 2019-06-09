شكرا لقرائتكم منتخب السلاح يتوجه لمالى 22 يونيو للمشاركة فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، إن بعثة المنتخب سوف تتوجه إلى مالى يوم 22 يونيو الجارى إستعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا المقرر إنطلاقها 24 من نفس الشهر .

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وأكدعبد المنعم الحسينى، أن هذه البطولة كان محددا لها يوم 8 يونيو وتم إخطار الاتحاد المصرى بموعد جديد من 18 وحتى 24 من نفس الشهر قبل أن يتم الاستقرار على بدئها يوم 24.

ويشارك المنتخب فى هذه البطولة بـ24 لاعبا ولاعبة فى جميع الأسلحة المختلفة .